Москва29 сенВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил США присоединиться к проекту по строительству азотного комбината, который республика планирует реализовать с участием "Газпрома". Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко рассказал об инициативе во время встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. По словам белорусского лидера, участие российской компании в проекте он ранее обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным.
С Владимиром Владимировичем [Путиным] договорились, что "Газпром" подключится у нас к реализации проекта по строительству азотного комбинатасказал Лукашенко
Он предложил привлечь к строительству американскую сторону и использовать технологии США. Лукашенко отметил, что площадка под будущее предприятие уже выбрана и обеспечена необходимыми сетями.
Надо американцам предложить. Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим... Нет - будем с "Газпромом", с россиянами строить и готовую продукцию продаватьдобавил президент Белоруссии
Ранее Лукашенко рассказал, что могло произойти при "отрыве" Белоруссии от России.