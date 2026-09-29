Лукашенко предложил США с "Газпромом" построить азотный комбинат в Белоруссии Лукашенко предложил США присоединиться к совместному проекту с "Газпромом"

Москва29 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил США присоединиться к проекту по строительству азотного комбината, который республика планирует реализовать с участием "Газпрома". Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал об инициативе во время встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. По словам белорусского лидера, участие российской компании в проекте он ранее обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным.

С Владимиром Владимировичем [Путиным] договорились, что "Газпром" подключится у нас к реализации проекта по строительству азотного комбината сказал Лукашенко

Он предложил привлечь к строительству американскую сторону и использовать технологии США. Лукашенко отметил, что площадка под будущее предприятие уже выбрана и обеспечена необходимыми сетями.

Надо американцам предложить. Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим... Нет - будем с "Газпромом", с россиянами строить и готовую продукцию продавать добавил президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал, что могло произойти при "отрыве" Белоруссии от России.