Москва4 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что думает, как разработать мощнейшее универсальное средство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся - беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране - в Израиле или Белоруссии - и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далеепояснил лидер страны в ходе совещания по вопросу создания академии интеллектуальных технологий
Александр Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил, что государство и общество связывают большие ожидания с новой академией и ее ролью в будущем развитии страны.
Президент Белоруссии выразил надежду, что в стенах академии будет создано принципиально новое и мощное средство противодействия дронам, которое обнулит значение и роль БПЛА.