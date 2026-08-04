Лукашенко заявил, что думает над созданием средства для борьбы против любых БПЛА

Лукашенко предложил создать средство для борьбы со всеми видами БПЛА Лукашенко заявил, что думает над созданием средства для борьбы против любых БПЛА

Москва4 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что думает, как разработать мощнейшее универсальное средство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся - беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране - в Израиле или Белоруссии - и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее пояснил лидер страны в ходе совещания по вопросу создания академии интеллектуальных технологий

Александр Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил, что государство и общество связывают большие ожидания с новой академией и ее ролью в будущем развитии страны.

Президент Белоруссии выразил надежду, что в стенах академии будет создано принципиально новое и мощное средство противодействия дронам, которое обнулит значение и роль БПЛА.