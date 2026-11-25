Лукашенко допустил проведение нового раунда переговоров по Украине в Минске

Лукашенко предложил вернуться к переговорам по Украине в Минске Лукашенко допустил проведение нового раунда переговоров по Украине в Минске

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым возобновить переговоры для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, для организации переговорного процесса можно вновь использовать площадку в Минске.

Об этом белорусский лидер рассказал в интервью французскому журналу Le Point, текст которого передает агентство БЕЛТА.

Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору сказал Лукашенко

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Лукашенко вместе посетить Москву для переговоров об урегулировании конфликта на Украине.