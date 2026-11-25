Лукашенко предположил, что сделают США при торможении переговоров по Украине Лукашенко: при торможении переговоров по Украине США дадут ВСУ оружие

Москва25 ноя Вести.В случае торможения переговоров по украинскому урегулированию США могут дать Киеву оружие, как это было при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене. Такое предположение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью французскому журналу Le Point, отрывок из которого приводит агентство БЕЛТА.

Если американцы увидят, что этот процесс тормозится со стороны России, они дадут Украине оружие так, как при [предыдущем президенте США Джо] Байдене. И деньги, и оружие, и натовцев активизируют сказал Лукашенко

Глава республики также рассмотрел вариант, при котором переговорный процесс тормозится со стороны Украины. По его словам, если Вашингтон увидит, что глава киевского режима Владимир Зеленский "бегает по Европе", оттягивая диалог, то вообще не даст Украине оружия и денег.