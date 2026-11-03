Лукашенко указал на роль Трампа в предотвращении третьей мировой войны Лукашенко: Трамп удерживает страны от начала третьей мировой войны

Москва3 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп удерживает государства от третей мировой войны, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Белорусский лидер согласился, что политика Трампа "поляризует мир" и вызывает "обоснованную критику".

Но, подумайте, ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживал и удерживает пока мир от третьей мировой войны. Которая может полыхнуть в ядерном формате и от этого за океаном уже не спрячешься отметил Лукашенко

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры по Украине. Участие примут представители Киева, Москвы и Вашингтона.