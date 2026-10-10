Попытками помешать выборам в России Украина сорвала возобновление переговоров Путин рассказал Трампу о срыве возобновления переговоров по вине Киева

Москва10 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что украинская сторона своими попытками промешать проведению выборов в Госдуму сорвала возможность возобновления трехсторонних переговоров.

Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал ТАСС. По его словам, Путин напомнил Трампу об обсуждении возможности переговоров по Украине сразу после проведения парламентских выборов в РФ. Однако теперь ситуация изменилась.

Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим по сути сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса сказал Ушаков

По словам Путина, теперь Москва подумает над тем, когда эти переговоры можно будет возобновить, добавил помощник главы государства. Трамп в ответ на это пообещал передать соответствующие сигналы делегации Украины, которая находится в Майами.

Ранее Ушаков рассказал, что Путин дал понять в беседе с Трампом, что позиция России относительно целей и задач спецоперации на Украине остается неизменной. Он также подтвердил приверженность Москвы дипломатическому урегулированию конфликта для достижения долгосрочного мира.