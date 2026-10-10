Путин дал понять Трампу, что позиция РФ относительно целей и задач СВО неизменна

Ушаков: Путин подтвердил Трампу неизменность позиции РФ относительно целей СВО Путин дал понять Трампу, что позиция РФ относительно целей и задач СВО неизменна

Москва10 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом дал ему понять, что позиция РФ относительно целей и задачи спецоперации на Украине остается неизменной.

Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Путин сказал Трампу, что позиция РФ относительно целей и задач СВО неизменна сказал Ушаков

Он добавил, что российский лидер также подчеркнул готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта с целью достижения долгосрочного мира.

Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 9 октября. В ходе беседы главы государств уделили значительное внимание перспективам урегулирования кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.