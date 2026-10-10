Москва10 окт Вести.Российские войска уверенно продвигаются вперед по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации. Попытки украинской стороны остановить это наступление бесперспективны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Лидеры двух стран в ходе беседы уделили значительное внимание украинскому конфликту и перспективам его урегулирования.

Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигается вперед цитирует Ушакова ТАСС

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Трампом четко дал понять, что позиция России относительно целей и зада СВО остается неизменной. Вместе с тем, Москва по-прежнему готова к дипломатическому разрешению конфликта для достижения долгосрочного мира.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, подчеркнул, что российская сторона продолжит достигать целей СВО военным путем, пока Киев не проявит готовность к предметным переговорам по урегулированию конфликта.