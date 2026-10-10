Небензя: РФ будет достигать целей СВО военным путем пока не начнутся переговоры Небензя: РФ будет достигать целей СВО военным путем до предметных переговоров

Москва10 окт Вести.Россия продолжит достигать целей специальной военной операции (СВО) военными средствами, пока Украина не проявит готовность к серьезным переговорам о мирном разрешении конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, проходящем по запросу западных стран.

До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем сказал Небензя

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом ясно дал понять, что позиция РФ относительно целей и задачи спецоперации на Украине остается неизменной. Вместе с тем Путин подчеркнул готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта с целью достижения долгосрочного мира.