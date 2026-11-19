Москва19 нояВести.Россия хочет достичь всех целей специальной военной операции на Украине и "немедленно остановиться". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с иностранной прессой.
Он также подчеркнул, что Москва предпочла бы их достижение мирным путем.
Мы хотим достичь своих целей и немедленно остановитьсясказал пресс-секретарь
Песков добавил, что для мирного достижения целей киевский режим должен принять ответственное решение.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в КНР подчеркнул, что Россия не начинала никакой войны, а пытается закончить то, что началось в 2014 году. Он напомнил, что корни конфликта растут из государственного переворота на Украине.