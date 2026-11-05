Песков: интересы РФ в ситуации вокруг Украины будут обеспечены в любом случае

Интересы РФ по украинскому вопросу будут обеспечены, заверил Песков Песков: интересы РФ в ситуации вокруг Украины будут обеспечены в любом случае

Москва5 ноя Вести.Российские интересы в ситуации вокруг Украины будут обеспечены в любом случае – либо военным, либо мирным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что мирно урегулировать украинский конфликт удастся, если в Киеве найдется "тот, кто проявит политическую волю".

Интересы России будут обеспечены или военным путем - путем продолжения СВО, или мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность сказал Песков

Ранее он объяснил, зачем Россия проводит спецоперацию. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна стремится лишить киевский режим возможности наносить удары и таким образом достигает поставленных целей.