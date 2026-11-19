Путин: РФ не начинала войну, а пытается закончить то, что началось в 2014-м

Путин объяснил, кто виноват в начале конфликта на Украине Путин: РФ не начинала войну, а пытается закончить то, что началось в 2014-м

Москва19 ноя Вести.Россия не начинала никакой войны, пытается закончить то, что началось в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент РФ напомнил, что корни украинского кризиса растут из государственного переворота на Украине, который был организован при поддержке Запада в 2014 году, и именно украинская сторона в том же году начала боевые действия против ДНР и ЛНР.

Не мы начали войну, и вообще мы никакой войны не начинали. Восемь лет там шли боевые действия, война на самом деле. Мы только пытаемся ее закончить сказал Путин

Ранее Владимир Путин отметил, что Украина и Европа по-прежнему не готовы к компромиссам и договоренностям об урегулировании украинского конфликта, поскольку не отказались от целей, которые поставили себе в самом его начале. Если же они выразят готовность к компромиссам, то Россия готова пойти им навстречу, подчеркнул глава российского государства, поскольку стремится к долгосрочному миру в регионе.