Путин подчеркнул, что РФ не будет ничем жертвовать ради безопасности в Европе Путин: Россия не собирается ничем жертвовать ради системы безопасности в Европе

Москва19 ноя Вести.Россия не собирается ничем жертвовать ради построения системы безопасности в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, что они вполне возможны пояснил президент

Путин подчеркнул, что жизнь постоянно меняется и возвращаться к положениям, которые были установлены в начале 90-х годов бессмысленно. Он указал, что зарубежным партнерам не стоит пытаться подвинуть позиции России в той части, где они уже не будут сдвинуты, в том числе в вопросе территорий.

Ранее президент РФ пояснил, что требования Москвы по вопросу безопасности в Европе досконально не формулировались