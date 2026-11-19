Москва19 нояВести.Россия сделает все, чтобы жизнь в зоне безопасности не отличалась от РФ, как это оформить – вопрос к юристам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с главой США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Пока это для нас зона безопасности, но там же люди проживают. И мы сделаем все для того, чтобы условия проживания там ничем не отличались от других территорий Российской Федерации… А уж как юридически это оформить – это отдельная тема, ждущего своего кропотливого исследователя в лице наших юристовсказал президент России
Ранее Путин сообщил, что Россия стремится к установлению долгосрочного мира на Украине, который был бы устремлен в будущее.