Лукашенко призвал белорусов брать пример с россиян Лукашенко призвал белорусов брать пример с россиян и покупать дома в деревнях

Москва20 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что россияне активно покупают деревенские дома в республике, и предложил гражданам страны брать с них пример. Глава государства сделал это заявление в Сморгони на встрече с работниками предприятия по переработке масличных культур.

Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие сказал Лукашенко

Лукашенко указал, что среди покупателей в основном состоятельные люди, которые строят нормальное жилье и часто приезжают туда с детьми. Он призвал белорусов активнее действовать в этом направлении и не забывать про собственные дома в сельской местности.