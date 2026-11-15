Лукашенко призвал носить одежду белорусского производства, а не "Гуччи-шмуччи"

Лукашенко призвал носить белорусскую одежду, а не "Гуччи-шмуччи" Лукашенко призвал носить одежду белорусского производства, а не "Гуччи-шмуччи"

Москва15 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на Оршанский льнокомбинат дал старт новой технологической линии производства одежды, сообщает БЕЛТА. Он также призвал носить вещи белорусского производства, а не "Гуччи-шмуччи, и прочее Версаче".

Гуччи-шмуччи, и прочее Версаче... свое носить надо сказал Лукашенко

Белорусскому лидеру представили отчет об основных показателях флагмана легкой промышленности. Так, экспортная выручка предприятия достигла 100 миллионов долларов, растет объем капиталовложений, налажена глубокая переработка короткого волокна, а в производственном цикле используется исключительно отечественное сырье.

Лукашенко распорядился к 2030 году выйти на стопроцентную переработку всего объема короткого волокна внутри республики, забрав сырье у аграриев и существенно нарастив объемы выпуска уже в 2027 году

Политик также потребовал ускорить импортозамещение зарубежного оборудования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Белоруссия в кооперации работают над подготовкой бренда "товар Союзного государства".