Москва16 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу расширить сеть отрядов народного ополчения в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов в Верхнедвинском районе глава государства заявил о необходимости создавать дополнительные подразделения в сельских населенных пунктах и обеспечивать взаимодействие между ними.

У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой подчеркнул Лукашенко

Белорусский лидер напомнил о своем поручении руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в ополчение граждан, умеющих обращаться с оружием.

По словам президента, задача таких подразделений заключается в защите жителей, их семей и населенных пунктов в случае военного конфликта.

Лукашенко пояснил, что народное ополчение составляет нижний уровень системы обороны страны. Следующим звеном является территориальная оборона, отвечающая за защиту инфраструктуры, а верхним - армия. Вся система, отметил президент, находится под его командованием.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но готовится к войне, чтобы избежать ее.