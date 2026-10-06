Москва6 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки поручил ученым ускорить разработку современных беспилотников. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Для реализации поставленных целей белорусский лидер обещал необходимую государственную поддержку.

Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать сказал Лукашенко

Он поставил перед учеными жесткие сроки для усовершенствования беспилотников.

Ранее в МИД Белоруссии призвали европейцев помнить о ядерной триаде РФ.