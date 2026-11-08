Москва8 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал небезразличных людей приютить бездомных котят. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Кадры сняты в поселке Александрия в Могилевской области, где находится малая родина главы белорусского государства.
Милейшие и добрые котики с малой родины президента ищут хозяев! Преданных, добродушных, тех, кто относится к животным как наш президентговорится в подписи к видео
Ранее Лукашенко пошутил про белорусские корни руководителей Израиля.