Москва8 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал небезразличных людей приютить бездомных котят. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Кадры сняты в поселке Александрия в Могилевской области, где находится малая родина главы белорусского государства.

Милейшие и добрые котики с малой родины президента ищут хозяев! Преданных, добродушных, тех, кто относится к животным как наш президент