Лукашенко заявил, что у президента вряд ли могут быть друзья

Лукашенко рассказал, есть ли у него друзья Лукашенко заявил, что у президента вряд ли могут быть друзья

Москва7 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей, только знакомые, которые немало для него сделали. Об этом белорусский лидер сказал в ходе общения с жителями агрогородка Говяды во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

Он усомнился в том, что у главы государства могут быть друзья. По мнению Лукашенко, друзья со временем начинают много требовать.

Ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции... Вы знаете, для меня это неприемлемо. Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее сказал белорусский лидер, которого цитирует агентство БЕЛТА

Как отметил Лукашенко, он всегда помнит о том, что является президентом. Он также добавил, что очень любит людей, которые трудятся.