Москва20 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в шутливой форме отметил тесные исторические связи между регионом и республикой.

Лукашенко сказал, что Белоруссии повезло иметь в соседях Брянскую, а также Псковскую и Смоленскую области. Он подчеркнул, что говорит исключительно о добрососедских отношениях. Белорусский президент напомнил, что Белоруссию с приграничными регионами России объединяют долгие традиции сотрудничества.

Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область. Это я в хорошем смысле говорю, что самое лучшее в Брянской области - из Беларуси, самое лучшее в Беларуси - из Брянской области, ну и Смоленской, Псковской, естественно сказал белорусский президент

Ранее Лукашенко уже отметился шуткой в адрес Никола Пашиняна. Это было во время общей фотосессии на саммите СНГ в Туркменистане.