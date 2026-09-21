Лукашенко напомнил армянам о ценности дружбы Лукашенко поздравил народ Армении с Днем независимости и призвал ценить дружбу

Москва21 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Армении с Днем независимости и отметил важность дружественных связей между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Ереван объединяют не только общие эпизоды истории, но и искренняя симпатия между людьми, которая, по его словам, является основой для открытого и конструктивного партнерства.

Сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи отметил он

Белорусский лидер также заявил, что 35-летие обретения Арменией суверенитета символизирует стремление армянского народа к свободному и самостоятельному развитию и сохранению национальной культуры. Он пожелал Армении стабильности и уверенности в будущем.