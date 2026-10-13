Москва13 октВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку поблагодарил соседние страны Запада за то, что они построили забор на границе, который теперь мешает напасть на республику. Его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".
Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны - а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, - им придется этот забор преодолеватьсказал он
Глава государства отметил, что такое положение вещей очень выгодно для Белоруссии, поэтому если Запад захочет построить "еще две линии таких заборов", Минск будет ему благодарен.