Лукашенко поблагодарил Запад за погранзаборы, мешающие напасть на Белоруссию Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за строительство заборов на границе

Москва13 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку поблагодарил соседние страны Запада за то, что они построили забор на границе, который теперь мешает напасть на республику. Его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны - а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, - им придется этот забор преодолевать сказал он

Глава государства отметил, что такое положение вещей очень выгодно для Белоруссии, поэтому если Запад захочет построить "еще две линии таких заборов", Минск будет ему благодарен.