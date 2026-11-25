Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский президент Дональд Трамп предотвратил если не третью мировую войну, то вовлечение стран НАТО в украинский конфликт. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, при развитии событий по сценарию администрации Байдена конфликт, возможно, уже расширился бы.

Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну. Он это предотвратил сказал Лукашенко

При этом он подчеркнул, что лидер США пока сделал еще не все, что можно было бы сделать.

В том же интервью белорусский лидер рассказал, что поддерживает постоянный, хотя и опосредованный, контакт с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсуждает с ним вопросы мира.