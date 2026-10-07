Трамп: лидеры стран благодарят США за усилия на Ближнем Востоке, но не платят

Трамп рассказал о звонках мировых лидеров с благодарностями за действия США Трамп: лидеры стран благодарят США за усилия на Ближнем Востоке, но не платят

Москва7 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп, выступая в Балтиморе, рассказал, что мировые лидеры регулярно звонят ему и благодарят за усилия Вашингтона по Ближнему Востоку, пишет Fox News.

По словам Трампа, другим странам стоило "заняться этой ситуацией" много лет назад, однако вместо этого государства перекладывали ведущую роль на США.

Мне постоянно звонят мировые лидеры и горячо благодарят... А я отвечаю: "Хорошо. А когда вы за это заплатите?" сказал он

Как отметил Трамп, иностранные лидеры выражают признательность за результаты американской миссии против Ирана.

Ранее Трамп обозначил несколько вариантов окончания конфликта США и Ирана. Он подчеркнул, что способ может быть как мирным, так и наоборот.