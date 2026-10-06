Москва6 октВести.Соединенные Штаты используют свои вооруженные силы ради достижения мира и доброй воли. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, он восстановил вооруженные силы в свой первый президентский срок, а во время второго они были "немного использованы".
Все, что мы сделали, было для мира и доброй волисказал Трамп, выступая с речью в штате Мэриленд
Ранее востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко рассказал ИС "Вести", что президент США готовит американское общество к активной войне с Ираном.