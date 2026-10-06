Трамп: США используют армию для достижения мира

Трамп заявил, что США используют армию для достижения мира Трамп: США используют армию для достижения мира

Москва6 окт Вести.Соединенные Штаты используют свои вооруженные силы ради достижения мира и доброй воли. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, он восстановил вооруженные силы в свой первый президентский срок, а во время второго они были "немного использованы".

Все, что мы сделали, было для мира и доброй воли сказал Трамп, выступая с речью в штате Мэриленд

Ранее востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко рассказал ИС "Вести", что президент США готовит американское общество к активной войне с Ираном.