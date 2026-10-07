Трамп пообещал вскоре закончить "еще одну" войну Трамп заявил, что вскоре закончит "еще одну" войну

Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что вскоре урегулирует еще одну, девятую по счету войну, однако не уточнил, какую именно.

Американский лидер обсуждал с представителями СМИ заслуги, которые считает достаточными для получения им Нобелевской премии мира. Он заявил, что смог предотвратить несколько конфликтов.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен закончить конфликт с Тегераном, притом готов как к мирному, так и силовому его решению. Он пообещал, что общественность узнает о том, что предпримет Вашингтон, "довольно скоро".