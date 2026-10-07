Москва7 октВести.Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что вскоре урегулирует еще одну, девятую по счету войну, однако не уточнил, какую именно.
Американский лидер обсуждал с представителями СМИ заслуги, которые считает достаточными для получения им Нобелевской премии мира. Он заявил, что смог предотвратить несколько конфликтов.
Я урегулировал восемь войн, на подходе еще однасказал глава Белого дома
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен закончить конфликт с Тегераном, притом готов как к мирному, так и силовому его решению. Он пообещал, что общественность узнает о том, что предпримет Вашингтон, "довольно скоро".