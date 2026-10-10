Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лично на постоянной основе предотвращает военные конфликты между КНДР и Южной Кореей, между Японией и КНДР, а также между Тайванем и Китаем.
Трамп выступил перед своими сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).
Я постоянно предотвращаю войну между Южной Кореей и Северной Кореей, Японией и Северной Кореей, Китаем и Тайванем, а также между многими другими горячими точками, которые не вовлечены в войны только благодаря человеку, известному как президент США Дональд Трампзаявил глава Белого дома
Трамп заявил, что смог предотвратить несколько конфликтов и вскоре урегулирует еще одну, девятую по счету войну.
Кроме того, США работают над урегулированием украинского конфликта и очень скоро добьются успеха, заявил Трамп.