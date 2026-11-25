Лукашенко заявил о постоянном контакте с Макроном по вопросам мира

Лукашенко рассказал про общение с Макроном Лукашенко заявил о постоянном контакте с Макроном по вопросам мира

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает постоянный, хотя и опосредованный, контакт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсуждает вопросы мира. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

Мы находимся в постоянном контакте с вашим президентом, хоть и опосредованном. Мы общаемся по телефону, наши делегации встречаются с вашими и так далее. Мы говорим о мире сказал Лукашенко

По его словам, в ходе общения он затрагивал с Макроном тему восстановления нормальных политических и экономических отношений. Белорусский лидер охарактеризовал французского коллегу как прагматичного политика, который понимает происходящее.

Лукашенко также назвал ошибочным утверждение о бессмысленности переговоров с Россией. По его мнению, такой подход способен привести к более масштабному конфликту. Кроме того, он заявил, что европейская архитектура безопасности не может выстраиваться без участия России.

В том же интервью Лукашенко допустил вывод российского ядерного оружия из Белоруссии в случае, если это потребуется для достижения мира.