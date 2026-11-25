Лукашенко заявил, что больше зависим от Путина, чем тот от него

Лукашенко заявил, что больше зависим от Путина, чем тот от него Лукашенко заявил, что больше зависим от Путина, чем тот от него

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в большей степени зависит от российского лидера Владимира Путина, чем тот от него.

Фрагмент интервью с французским журналом Le Point приводит агентство БелТА. Журналист заметил, что на Западе существует мнение, будто Лукашенко может оказывать влияние на Путина по тем или иным вопросам, поскольку политики часто проводят переговоры и встречаются в неформальной обстановке.

Лукашенко сказал, что влияние направлено в обе стороны.

Мы же с ним политику делаем. Влияем мы друг на друга? Влияем. Я в какой-то степени - в меньшей. Он в большей степени: я от него больше зависим. Да, мы влияем заявил он

Президент Белоруссии подчеркнул: неправильно трактовать это так, будто один принимает решения с подачи другого, многие вопросы лидеры действительно согласовывают, но не более того.

Считать, что я управляю Путиным, имею на него влияние, как вы думаете, это неправильно отметил белорусский президент

Александр Лукашенко предположил, что сам он отличается от других лидеров тем, что может в любой момент снять трубку, договориться и встретиться с Владимиром Путиным и сказать ему то, что считает нужным, а главы государств ОДКБ после совещания могут и пошутить, все общаются на "ты".

А вот западные лидеры, по словам Лукашенко, боятся что-нибудь сказать тому же Дональду Трампу и "сидят, как попугаи", а тот может сказать что хочет, "даже издевательски".