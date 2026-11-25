Лукашенко заявил о невозможности безопасности в Европе без участия России

Лукашенко призвал Европу не отказываться от диалога с Россией Лукашенко заявил о невозможности безопасности в Европе без участия России

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит агентство БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, европейским странам не следует исходить из того, что обсуждать вопросы безопасности с Москвой не имеет смысла.

Не может быть в Европе никакой структуры и никакой безопасности без Востока, без России... Это моя точка зрения подчеркнул Лукашенко

Он также отметил, что Россия должна оставаться участником обсуждения будущей системы европейской безопасности.

Ранее издание Politico перечислило пять вариантов того, как Европа может перестроить свою архитектуру безопасности.