Москва11 ноя Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы стать военно-политической основой Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, его слова передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, организация располагает значительным потенциалом в сфере обеспечения безопасности и стабильности, который пока используется не в полной мере.

Наработанные за десятилетия военно-политические институты и механизмы уникальны. Этот опыт обязательно должен быть востребован в процессе построения архитектуры безопасности на пространстве Евразии подчеркнул Лукашенко

Президент Белоруссии поблагодарил страны ОДКБ за поддержку начала переговоров по Евразийской хартии, которую Минск продвигает совместно с Москвой и другими партнерами, и призвал их активно участвовать в согласовании документа.

Ранее Лукашенко предложил активнее укреплять военный потенциал ОДКБ.