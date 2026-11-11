Москва11 нояВести.Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработать соглашение о совместной борьбе с эпидемиями.
Глава государства обратил на это внимание на саммите ОДКБ в расширенном формате. Как пояснил Путин, с точки зрения укрепления нормативной базы речь прежде всего идет о подготовке и последующем подписании соглашения о сотрудничестве государств ОДКБ в этой сфере.
Если у коллег нет каких-то возражений, может, поручим тогда подготовить такой проект?обратился российский лидер к другим участникам саммита
Убедившись, что возражений нет, российский лидер продолжил.
Будем считать, что это наше общее поручение. Я прошу генерального секретаря подготовить соответствующий проект этого решения, и мы бы его подписалисказал Путин
Ранее глава государства подчеркнул, что ситуация в сфере биологической безопасности в мире остается непростой, а проникновение опасных патогенов на территорию одного из государств ОДКБ может создать угрозу для остальных участников организации.