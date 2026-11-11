Путин заявил, что ОДКБ уделяла пристальное внимание ситуации в Афганистане

Путин: ОДКБ уделяла пристальное внимание ситуации в Афганистане Путин заявил, что ОДКБ уделяла пристальное внимание ситуации в Афганистане

Москва11 ноя Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уделяла пристальное внимание ситуации в Афганистане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности ОДКБ в расширенном составе.

По словам российского лидера, тесные оперативные контакты по линии силовых ведомств, правоохранительных органов и компетентных служб позволили укрепить координацию стран ОДКБ в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также борьбы с наркотиками.

С наркотрафиком, нелегальной миграцией в контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане сказал глава российского государства

Путин также, в частности, назвал диалог в узком формате ОДКБ обстоятельным и продуктивным.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко предложил активнее укреплять военный потенциал ОДКБ.