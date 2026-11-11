Лукашенко заявил, что военный потенциал ОДКБ нужно укреплять активнее

Лукашенко предложил активнее укреплять военный потенциал ОДКБ Лукашенко заявил, что военный потенциал ОДКБ нужно укреплять активнее

Москва11 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать работу по усилению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Мероприятие проходит в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ подчеркнул Лукашенко

Накануне российский и белорусский президенты встретились в подмосковной резиденции Путина Ново-Огарево. В ходе обсуждений Лукашенко выразил признательность российскому коллеге за поддержку и помощь в оснащении белорусской армии современными образцами военной техники.