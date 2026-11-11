Москва11 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать работу по усилению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Мероприятие проходит в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.
Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБподчеркнул Лукашенко
Накануне российский и белорусский президенты встретились в подмосковной резиденции Путина Ново-Огарево. В ходе обсуждений Лукашенко выразил признательность российскому коллеге за поддержку и помощь в оснащении белорусской армии современными образцами военной техники.