Москва10 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за оказанную поддержку и помощь в оснащении белорусской армии современными образцами военной техники.
Соответствующее заявление белорусский глава сделал в ходе рабочей встречи с президентом РФ в резиденции в Ново-Огарево, передает Интерфакс.
Лукашенко сообщил, что благодаря содействию Москвы республика успешно освоила все новейшие виды вооружений.
Мы освоили все виды вооружений, самые новыеподчеркнул белорусский лидер
Он также проинформировал о завершении формирования полноценной системы сил обороны страны — от подразделений регулярной армии до формирований народного ополчения, боеспособность которых регулярно проверяется в ходе контрольных мероприятий.
Ранее Путин и Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огарево накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).