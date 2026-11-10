Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного оружия Лукашенко поблагодарил Путина за оснащение белорусской армии современным оружием

Москва10 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за оказанную поддержку и помощь в оснащении белорусской армии современными образцами военной техники.

Соответствующее заявление белорусский глава сделал в ходе рабочей встречи с президентом РФ в резиденции в Ново-Огарево, передает Интерфакс.

Лукашенко сообщил, что благодаря содействию Москвы республика успешно освоила все новейшие виды вооружений.

Мы освоили все виды вооружений, самые новые подчеркнул белорусский лидер

Он также проинформировал о завершении формирования полноценной системы сил обороны страны — от подразделений регулярной армии до формирований народного ополчения, боеспособность которых регулярно проверяется в ходе контрольных мероприятий.

Ранее Путин и Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огарево накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).