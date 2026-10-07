Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение стране

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение стране

Москва7 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимир Путина, отметив его самоотверженное служение стране.

Лукашенко подчеркнул, что Путину присуще патриотизм, стратегическое видение и решительность, которые способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также следованию России по суверенному пути.

Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству приводит текст телеграммы пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко добавил, что высоко ценит неизменный настрой российского лидера на укрепление связей между Минском и Москвой. Он также выразил уверенность, что сложившиеся между двумя странами отношения позволят и в будущем придерживаться единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток.

Белорусский президент пожелал Путину здоровья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.

7 октября Путину исполнилось 74 года.

Ранее официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения Владимир Путин встретит на работе.