Москва7 октВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимир Путина, отметив его самоотверженное служение стране.
Лукашенко подчеркнул, что Путину присуще патриотизм, стратегическое видение и решительность, которые способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также следованию России по суверенному пути.
Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечествуприводит текст телеграммы пресс-служба президента Белоруссии
Лукашенко добавил, что высоко ценит неизменный настрой российского лидера на укрепление связей между Минском и Москвой. Он также выразил уверенность, что сложившиеся между двумя странами отношения позволят и в будущем придерживаться единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток.
Белорусский президент пожелал Путину здоровья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.
7 октября Путину исполнилось 74 года.
Ранее официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения Владимир Путин встретит на работе.