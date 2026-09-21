Лукашенко отметил беспрецедентную активность россиян на выборах в Госдуму

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов в ГД Лукашенко отметил беспрецедентную активность россиян на выборах в Госдуму

Москва21 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования.

Политик также отметил беспрецедентную активность российских граждан на выборах.

Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией "Единая Россия" конституционное большинство в Государственной думе - достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество передает слова белорусского лидера БЕЛТА

Лукашенко также выразил уверенность, что обновленный состав парламентариев Белоруссии и России, а также избранные высшие должностные лица субъектов РФ и депутаты всех уровней внесут значимый вклад в союзное строительство и реализацию масштабной интеграционной повестки двух стран.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что результаты прошедших в России выборов в Госдуму подтвердили поддержку россиянами курса президента страны.

Выборы в Госдуму в России прошли 18-20 сентября. По итогам обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.