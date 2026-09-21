Москва21 сен Вести.В России выборы в Государственную думу прошли открыто и конкурентно. Об этом ИС "Вести" заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.

Впечатления самые хорошие, самые положительные, потому что мы были во многих участках. Когда мы были вчера, на третий день голосования … было очень много наблюдателей из-за рубежа. Были из Нигерии, из Камбоджи, из Мозамбика, из Абхазии, из Армении, из Вьетнама, с Кубы. Многие люди, все они давали интервью, говорили о том, что выборы прошли откровенно, открыто, транспарентно и конкурентно. Каких-то нарушений мы во время нашего наблюдения не обнаружили