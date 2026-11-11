Лукашенко заявил об изменении характера войн из-за кибератак и фейков Лукашенко отметил фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов

Москва11 ноя Вести.В мире происходит фундаментальный сдвиг характера военных конфликтов - от традиционных боевых действий к асимметричным и менее затратным способам воздействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По его словам, армии ботов, использование подконтрольных хакерских групп для атак и распространение фейков обходятся значительно дешевле стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, однако могут нанести серьезный ущерб.

Все это нацелено на внутренний подрыв государства, что не менее опасно для людей, чем военная агрессия подчеркнул Лукашенко

Белорусский лидер добавил, что ОДКБ не должна оставаться в стороне от современных технологических процессов, особенно когда речь идет о защите государственного суверенитета и национальной безопасности.

Накануне президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в подмосковной резиденции главы российского государства Ново-Огарево.