Москва11 нояВести.Президент РФ Владимир Путин в среду встретился в Кремле с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, сообщает Кремль.
Отмечается, что с российской стороны во встрече также участвовал помощник президента Юрий Ушаков.
...Я нисколько не сомневаюсь, что под вашим руководством секретариат будет работать ритмично, в нужном направлении, делая все для укрепления безопасности наших государствсказал Путин Масадыкову на встрече
По словам президента, российская сторона сделает все, чтобы помочь генсеку ОДКБ в работе.
Масадыков заявил, что хотел бы тезисно рассказать российскому лидеру об итогах работы организации в 2026 году.
Путин 11 ноября проведет саммит ОДКБ в Москве. Ранее сообщалось, что на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписать антитеррористическую стратегию до 2030 года, принять итоговую декларацию и официально передать председательство в ОДКБ Таджикистану с января 2027 года.