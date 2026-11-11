Путин провел встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым в Кремле

Путин встретился в Кремле с генсеком ОДКБ Масадыковым Путин провел встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым в Кремле

Москва11 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин в среду встретился в Кремле с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, сообщает Кремль.

Отмечается, что с российской стороны во встрече также участвовал помощник президента Юрий Ушаков.

...Я нисколько не сомневаюсь, что под вашим руководством секретариат будет работать ритмично, в нужном направлении, делая все для укрепления безопасности наших государств сказал Путин Масадыкову на встрече

По словам президента, российская сторона сделает все, чтобы помочь генсеку ОДКБ в работе.

Масадыков заявил, что хотел бы тезисно рассказать российскому лидеру об итогах работы организации в 2026 году.

Путин 11 ноября проведет саммит ОДКБ в Москве. Ранее сообщалось, что на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписать антитеррористическую стратегию до 2030 года, принять итоговую декларацию и официально передать председательство в ОДКБ Таджикистану с января 2027 года.