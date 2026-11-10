Москва10 нояВести.Российский министр обороны Андрей Белоусов во вторник поучаствовал в Москве в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Минобороны.
По данным ведомства, на встрече с участием Белоусова обсуждалась региональная и глобальная безопасность, ее состояние и перспективы, а также военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
На заседании принят ряд совместных решений, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБговорится в сообщении
На встрече подвели итоги работы ОДКБ и спланировали мероприятия на 2027 год.
В среду в Москве пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ под председательством президента России Владимира Путина. По данным Кремля, главы государств ОДКБ обсудят вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны и развития коллективных авиационных сил.