Белоусов принял участие в заседании в Москве в рамках ОДКБ

Белоусов поучаствовал в совместном заседании в рамках ОДКБ в Москве Белоусов принял участие в заседании в Москве в рамках ОДКБ

Москва10 ноя Вести.Российский министр обороны Андрей Белоусов во вторник поучаствовал в Москве в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Минобороны.

По данным ведомства, на встрече с участием Белоусова обсуждалась региональная и глобальная безопасность, ее состояние и перспективы, а также военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании принят ряд совместных решений, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ говорится в сообщении

На встрече подвели итоги работы ОДКБ и спланировали мероприятия на 2027 год.

В среду в Москве пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ под председательством президента России Владимира Путина. По данным Кремля, главы государств ОДКБ обсудят вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны и развития коллективных авиационных сил.