Белоусов заявил, что обстановка на границах СНГ требует согласованных действий Белоусов: обстановка на границах СНГ требует согласованных действий

Москва15 окт Вести.В условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ СНГ требуются согласованные действия. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии.

По его словам, российская сторона придает особое значение повышению готовности вооруженных сил к реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что участники заседания в ходе совместной работы представят доклады о подходах к строительству национальных армий, применению новых образцов вооружений, современных тенденциях организации оперативной и боевой подготовки, а также подпишут документы о взаимодействии и укреплении потенциала совместных военных систем.

24 августа Белоусов заявил, что странам-участницам Шанхайской организации содружества (ШОС) необходимо наращивать военное сотрудничество, а также уделять внимание совместной оперативной и боевой подготовке для обеспечения военной безопасности.