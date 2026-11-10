Москва10 ноя Вести.В Москве 9 ноября прошла XIV встреча секретарей советов безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Ее открыл секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Он зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер напомнил, что секретарям советов безопасности необходимо будет детально обсудить широкий круг профессиональных тем и решить вопрос о приоритетных мерах, которые позволят наиболее эффективно защитить граждан от внешних и внутренних угроз.

Сегодня, в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира, важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества, всесторонне и объективно оценивать происходящие процессы, активно развивать взаимодействие для успешного решения общих задач говорится в приветствии российского лидера

В ходе встречи Шойгу затронул тему важных изменений, которые произошли и происходят на международной арене. Он подчеркнул, что мир не становится стабильнее и безопаснее. Секретарь Совета Безопасности России отметил, что западные лидеры, применяя свои излюбленные методы постколониального управления, продолжают осложнять обстановку в разных регионах планеты. Они вмешиваются в политические и избирательные процессы, вводят незаконные санкции, разжигают информационные войны и используют религиозный фактор.

Тем не менее, в тех государствах, где власти во главу углу ставят интересы своего народа, сохранение суверенитета, самобытности, духовных, культурных и исторических традиций, их действия не приносят результат. Страны Глобального Юга и Востока становятся все более значимым и весомым фактором в мировой политике и экономике, определяя векторы развития международных отношений и контуры архитектуры безопасности констатировал Шойгу

В ходе обсуждения актуальных угроз секретарь Совета Безопасности Российской Федерации выразил обеспокоенность усилением конфликтного потенциала. По словам Шойгу, целый комплекс рисков становится все более масштабным - от терроризма и организованной преступности до незаконного распространения оружия и наркотиков. При этом прогресс в сфере информационно‑коммуникационных технологий, по его словам, добавил к этому перечню еще одну серьезную угрозу: возможность внешнего вмешательства в дела суверенных стран.

Шойгу предупредил, что использование западных технических и цифровых решений грозит потерей суверенитета в ключевых сферах госуправления и экономики. Иными словами, инфраструктура может быть отключена в любой момент, добавил он. Шойгу подчеркнул необходимость мудрого государственного подхода, исключающего реализацию проектов в ущерб безопасности страны. В качестве суверенного решения секретарь Совета Безопасности РФ привел пример работы компании "Бюро 1440" и ее спутниковой группировки "Рассвет", обеспечивающей интернет‑доступ даже в удаленных районах страны. Защищенность системы достигается за счет вертикальной интеграции и локализации производства, отметил Шойгу. Он пригласил делегации участников встречи в Москву для демонстрации возможностей системы "Рассвет".

В свою очередь, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев напомнил, что XIV встреча секретарей советов безопасности стран СНГ проходит накануне 35‑летия Содружества, что является поводом подвести промежуточные итоги и наметить вектор дальнейшего развития.

Он сказал, что в условиях растущей геополитической напряженности СНГ остается надежной платформой для стратегического партнерства, где диалог строится на принципах равноправия и взаимного уважения.

Это уникальная площадка, где многосторонний диалог строится на принципах равноправия, консенсуса и взаимного уважения интересов друг друга. Именно такой уважительный подход помогает нам уверенно адаптироваться к зарождающемуся сегодня многополярному устройству мира и эффективно использовать новые возможности отметил Лебедев

По мнению генерального секретаря СНГ, реализовать потенциал можно лишь при совместном противодействии общим угрозам, а ключевым приоритетом для стран СНГ становится создание единого информационного пространства для предупреждения и ликвидации ЧС.

На встрече секретарей советов безопасности также были подведены итоги проходившей с 2 по 8 ноября во всех регионах России Международной недели "Народы России". Она проводится каждый год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 382 от 1 июня 2026 года, объявленного Годом единства народов России. В нынешнем году ключевой темой стала "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". Координатором мероприятий Международной недели является аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. Оператор - Фонд Росконгресс.

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов сообщил, что активное участие в проведении мероприятий приняли МИД России, Минкультуры России, Росмолодежь, Россотрудничество, ФАДН России, Правительство Москвы, Русское географическое общество и Общество "Знание".

Он сообщил, что в 64 мероприятиях деловой программы приняли участие более 5 тысяч человек.

Ключевыми темами панельных сессий и дискуссий стали единство народов России, историческая память, крепкая семья, воспитание молодежи и преемственность поколений. Международный блок был построен в формате прямого и открытого диалога между странами, разделяющими традиционные духовно-нравственные ценности отметил Шевцов

Проведение Международной недели "Народы России" подтвердило востребованность выбранного формата, эффективность прямого диалога между народами РФ, необходимость сохранения и презентации традиций и культурного наследия, а также активного вовлечения молодежи в выработку программных решений, напрямую влияющих на формирование успешного образа будущего страны, добавил Швецов.

Выработанные в ходе Международной недели предложения будут использованы для дальнейшего совершенствования государственной национальной и молодежной политики, развития гуманитарного сотрудничества России с иностранными государствами и подготовки новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в 2027 году подытожил заместитель Секретаря Совета Безопасности России

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что милитаризация европейских стран под предлогом наблюдения угрозы со стороны России нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.