Путин указал на важность укрепления безопасности на пространстве СНГ

Путин призвал укреплять безопасность стран СНГ Путин указал на важность укрепления безопасности на пространстве СНГ

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил о важности укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ на фоне непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в мире. Об этом говорится в его приветствии участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран Содружества.

Глава государства подчеркнул необходимость активнее использовать аналитические и прогностические возможности профильных структур для оценки происходящих процессов и решения общих задач.

Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ говорится в приветствии Путина

Российский лидер также отметил значимость обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества.

Путин призвал страны СНГ всесторонне и объективно оценивать происходящие в мире процессы и активно развивать взаимодействие для успешного решения общих задач.