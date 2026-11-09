Москва9 нояВести.Президент России Владимир Путин заявил о важности укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ на фоне непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в мире. Об этом говорится в его приветствии участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран Содружества.
Глава государства подчеркнул необходимость активнее использовать аналитические и прогностические возможности профильных структур для оценки происходящих процессов и решения общих задач.
Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГговорится в приветствии Путина
Российский лидер также отметил значимость обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества.
Путин призвал страны СНГ всесторонне и объективно оценивать происходящие в мире процессы и активно развивать взаимодействие для успешного решения общих задач.