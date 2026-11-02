Шойгу объяснил, почему попытки Запада уничтожить РФ становятся агрессивнее Шойгу: чем ближе конец СВО, тем изощреннее Запад пытается уничтожить РФ изнутри

Москва2 ноя Вести.Попытки ряда западных стран уничтожить Россию изнутри становятся агрессивнее и изощреннее ввиду приближения победы РФ в специальной военной операции. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе открытия международной недели "Народы России".

По его словам, существование и развитие России "не давало покоя" некоторым европейским политикам. Он напомнил о неоднократных попытках Запада захватить территорию и ресурсы России, а также поработить ее народ.

Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирование тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри... И чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки сказал Шойгу

Секретарь Совбеза почеркнул, что российский народ каждый раз давал отпор агрессору.