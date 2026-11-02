Шойгу: идет вербовка тех, кто готов поддержать уничтожение России изнутри

В СБ заявили об активной вербовке желающих поддержать уничтожение РФ изнутри Шойгу: идет вербовка тех, кто готов поддержать уничтожение России изнутри

Москва2 ноя Вести.Сейчас происходит активная вербовка тех, кто выражает свою готовность поддержать уничтожение России изнутри. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе открытия международной недели "Народы России".

Он напомнил, что западные страны на протяжении истории неоднократно пытались захватить российские ресурсы и территорию, а также поработить народ РФ.

Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри сказал Шойгу

Как ранее отметил секретарь Совбеза, чем ближе победа России в специальной военной операции, тем изощреннее ряд стран Запада предпринимает попытки уничтожить страну изнутри.