Москва2 нояВести.Сейчас происходит активная вербовка тех, кто выражает свою готовность поддержать уничтожение России изнутри. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе открытия международной недели "Народы России".
Он напомнил, что западные страны на протяжении истории неоднократно пытались захватить российские ресурсы и территорию, а также поработить народ РФ.
Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутрисказал Шойгу
Как ранее отметил секретарь Совбеза, чем ближе победа России в специальной военной операции, тем изощреннее ряд стран Запада предпринимает попытки уничтожить страну изнутри.