Москва5 окт Вести.Запад хочет добиться того, чтобы РФ повторила судьбу СССР, распавшись на части, через создание перманентных угроз для России. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он добавил, что западные страны объясняют свои действия "сдерживанием" РФ, однако на самом деле их политика является втягиванием России в полномасштабный военный конфликт.

Они [западные лидеры] видели развал СССР … и сейчас решили, что это можно повторить. Каким путем? Путем создания перманентных угроз для России. То, что они мягко называют сдерживание. На самом деле это не сдерживание, это ограничение нашего развития путем создания военного конфликта прямо на нашей границе и втягивание нас постепенно в полномасштабный конфликт объяснил Ярошенко

Ранее глава разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер заявил, что Германия может быть втянута в открытый военный конфликт с РФ. При этом он отметил, что немецкая разведка не видит признаков подготовки Москвы к нападению на страны НАТО.