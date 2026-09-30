Москва30 сен Вести.На Западе стараются осуществить очередную информационно-психологическую операцию. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По его словам, в рамках этой операции появилась публикация в испанской прессе о якобы готовившихся покушениях на шахматиста Гарри Каспарова и экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (оба признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов).

На мой взгляд, нынешняя кампания по дискредитации российских спецслужб, связанная с тем, что якобы они пытаются ликвидировать российских оппозиционеров, представляет собой не более чем очередную информационно-психологическую операцию. Мы такой пример видели, например, в 2018 году с семьей Скрипалей. Тогда Россию и спецслужбы РФ попытались в этом обвинить, но никаких доказательств по-прежнему не предоставлено напомнил он

Что касается Каспарова и Пономарева, то, подчеркивает эксперт, у них нет никакого политического веса.

Эти "российские оппозиционеры" называются на самом деле "российскими" и "оппозиционерами" достаточно условно. Это люди, не имеющие никакого политического веса внутри России. Совершенно никакого. Они не представляют никакие значимые политические партии или движения. У них нет избирателей. У наших спецслужб есть гораздо более важные задания. И если смотреть в этом контексте, то любые задания спецслужб гораздо более важны, чем ликвидация этих людей, которые, наверное, только в своих головах являются реальной оппозиционной силой сказал он

Алексей Ярошенко полагает, что история вокруг Каспарова и Пономарева, как это было со Скрипалями, может быть предвестником новых санкций.