Ордуханян: Западу не стоит подыгрывать в "сенсации" о покушениях на русофобов

Политолог развенчал версию Запада о готовящихся покушениях на русофобов Ордуханян: Западу не стоит подыгрывать в "сенсации" о покушениях на русофобов

Москва30 сен Вести.В России считают несостоятельными информацию в западной прессе о якобы готовившихся покушениях на шахматиста Гарри Каспарова и экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (оба признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов). Политолог Рафаэль Ордуханян в комментарии ИС "Вести" заявил, что подобные вбросы в СМИ лишь подогревают публичность данным персонажам.

В испанской газете El Mundo со ссылкой на источники ранее была опубликована информация, будто на уехавших из РФ русофобов готовилось покушение.

Больше чуши, конечно, услышать сейчас невозможно. А с другой стороны, это беспроигрышный вариант для этих отщепенцев - вот о них опять вспомнили. Когда мы последний раз вспоминали Пономарева и Каспарова? Как политические деятели, специалисты они уже давным-давно вышли в тираж подчеркнул он

Ордуханян напомнил, что в целом России следует меньше обращать внимание на вбросы в западной прессе по таким поводам.

Я не думаю, что мы должны им подыгрывать в этом и обращать внимания на подобные заявления указал он

В мае 2026 года правоохранительные органы РФ заочно объявили Гарри Каспарова в международный розыск по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.